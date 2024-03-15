На Камчатке завершен первый день голосования по выборам президента РФ

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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В 2024 году всего открылось более 94 тысяч избирательных участков.

В Магаданской области, на Сахалине и на Камчатке первый из трех дней голосования уже завершился. Участки закрылись, согласно единому для всей страны графику, в восемь вечера.

Явка там высокая. На Сахалине — уже почти 40%. На Камчатке и в Магаданской области — в районе 30%. Возможность проголосовать есть у жителей каждого региона.

Впервые в выборах президента участвуют жители новых территорий — в том числе в опасной близости к линии боевого соприкосновения.

И там пока самая высокая явка.

Так, в ДНР и Херсонской области явка почти 60%, почти 50% — в Запорожской области.

Всего открылось более 94 тысяч избирательных участков. В том числе временных: проголосовать можно на вокзалах, в аэропортах, в больницах и других местах.

По данным ЦИК, в России больше 112 миллионов избирателей. Почти пять миллионов из них выбрали онлайн-формат. Электронное голосование доступно в 28 регионах. Это Москва и Подмосковье, Крым, Курская область и другие. Такой возможностью уже воспользовались более миллиона россиян.

Проголосовать можно и традиционным способом — отпечатано более 113 с половиной миллиона бюллетеней.