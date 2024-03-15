«Первый раз такое»: что случилось с Добронравовым, отменившим все спектакли

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

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Коллеги надеются, что все обойдется, и актер как можно скорее придет в себя.

Народный артист РФ Федор Добронравов отменил все свои спектакли вплоть до января 2025 года, пишут СМИ. Как сообщила в беседе с 5-tv.ru Татьяна Василева, он болен.

«Думаю, что все обойдется. В первый раз у него такое случилось за жизнь (что так долго болеет — Прим. ред.)», — отметила Васильева.

Собеседница выразила надежду на то, что в скором времени все наладится, и жизнь пойдет, как прежде. Ведь людям свойственно время от времени болеть.

Татьяна Васильева пожелала Федору Добронравову скорейшего выздоровления, и заметила, что не хочет его беспокоить. Иные подробности о состоянии 62-летнего актера она не раскрывала.

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