Российский экипаж МКС принял участие в голосовании на выборах президента

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / ТАСС

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Космонавты реализовали свое избирательное право.

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) принял участие в голосовании на выборах президента России. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Свой выбор 15 марта 2024 года сделали участники 70-й длительной экспедиции — Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин. За реализацию самого процесса на Земле отвечал глава городского округа Королев Игорь Трифонов, который по защищенным каналам связался с российскими космонавтами. Связь обеспечили специалисты предприятия РКК «Энергия».

Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и действующий глава страны Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Камчатке молодожены проголосовали прямо в ЗАГСе.