Загадочная смерть Русланы Коршуновой: что на самом деле произошло с моделью и «лицом» Nina Ricci

Тайну гибели Русланы Коршуновой не могут раскрыть даже спустя 15 лет

Фото: Instagram* / rus_korshun

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Гибель звезды уже долгие годы не дает покоя фанатам по всему миру.

Не секрет, что в модельном мире ценятся юная красота и свежесть. Однако неокрепшая психика многих красавиц не выдерживает того давления, которое оказывает на них этот жестокий бизнес.

Более того, если наступает долгожданная слава, не все могут ею правильно распорядиться. К, сожалению, некоторые модели даже не успевают толком насладиться своим успехом — уходят слишком молодыми.

Пожалуй, одной из самых ярких и популярных моделей в начале двухтысячных можно смело назвать Руслану Коршунову. Она очень быстро взлетела на мировые подиумы, но и так же быстро покинула этот мир.

Детство Русланы

Будущая звезда подиумов родилась в Казахстане в русской семье в 1987 году. Известно, что девушка жила в военном городке вблизи Алма-Аты.

Отец, кадровый офицер, умер, когда Руслане было пять лет. Мать одна воспитывала ее и вместе со старшим сыном, которого также назвали Русланом.

Родительнице было тяжело одной справляться с воспитанием двоих детей, однако она прилагала все усилия для того, чтобы дети получили достойное образование и могли посещать различные кружки по интересам. Так, каждый день она возила маленькую Руслану в школу в Алматы-Аты, хотя путь был неблизким, после чего сама отправлялась на работу.

Благодаря усилиям мамы девушка смогла учиться в одной из лучших школ Казахстана с углубленным изучением иностранных языков. Будущая модель изучала немецкий язык и посещала языковой клуб.

Знакомые описывали Руслану как скромную и прилежную девочку, однако у нее не было много друзей. Некоторые одноклассницы и вовсе, видимо, из зависти посмеивались и указывали Руслане на ее излишнюю худобу, длинную косу и высокий рост.

Начало модельного пути

Долгожданный поворот в судьбе девушки произошел, как ни странно, благодаря немецкому языковому клубу, где ее и заметила редактор глянцевого бортового журнала казахских авиалиний Яна Бехерева.

Дело в том, что в одном из номеров этого издания как раз должна была выходить статья о клубе, и редактор предложила ученице сделать фото, как иллюстрацию к этому материалу. Руслана дала свое согласие.

Надо сказать, что фотографии были довольно специфическими: Руслана позировала в довольно откровенном костюме Амазонки. Эти снимки категорически не понравились руководству авиалиний, после чего они потребовали вырезать страницу с фотографией Русланы.

Примечательно, что это было сделано уже после того, как свежий номер журнала был напечатан. В результате всей редакции пришлось несколько недель аккуратно вырезать вручную страницу с тем самым снимком.

Однако судьба распорядилась так, что никакие силы в мире уже не могли помешать Руслане начать модельный путь. Так, несколько нетронутых экземпляров все-таки попали на борт.

Более того, они попали не абы к кому, а к главному агенту британского модельного агентства «MODELS 1» Дебби Джоунс. В 2003 году она увидела снимки в том самом журнале Air Astana и была так впечатлена красотой Русланы, что бросила все силы на то, чтобы найти ее.

Тогда Джоунс назвала ее «сказочным созданием с золотыми волосами и кошачьими глазами». Так красавица попала в мир моды.

Мама Русланы не сразу согласилась отпустить свою дочь, так как она считала модельный бизнес слишком опасным и развратным. Модельный скаут долго убеждал ее, обещая, что Руслану не вовлекут ни во что противозаконное.

После долгих уговоров мама все-таки согласилась. Интересно, что сама Руслана не планировала становиться моделью, ей лишь нужны были деньги на хорошее образование, поэтому модная индустрия рассматривалась ею как временный вариант для заработка.

Instagram* / rus_korshun

Оглушительный успех

Коршунова почти сразу произвела впечатление на участников нью-йоркской Недели моды, после чего ее карьера понеслась вверх с невиданной скоростью. Руслана обладала огромным преимуществом, которое ценится в модельном бизнесе, — она могла много есть, но при этом не набирать вес.

Помимо этого, девушка обладала невероятно манящей внешностью: многие поистине восхищались красотой черт ее лица и не могли оторвать взгляд от ее фотографий. У модели была интересная особенность — это ее форма глаз, из-за которой на фотографиях она могла получаться совсем разной, в зависимости от того, как на них падает тень.

При этом кончик глаза был завернут к низу, что и делало ее взгляд «кошачьим». Однако главной визитной карточкой модели были ее невероятно красивые длинные золотистые волосы, из-за чего Руслану окрестили прозвищем «русская Рапунцель».

Уже в первые годы работы модель стала лицом таких брендов как Paul Smith, Clarins, Kenzo Accessories, Blue Marine, Kenzo Accessories, Paul Smith и Moschino, участвовала в рекламных кампаниях DKNY, Marc Jacobs, Christian Dior. Также девушка появилась на обложках французского выпуска журнала ELLE.

Даже в российском Vogue выходила статья о русской модели со сказочной внешностью. Уже в начале карьеры Руслана успела войти в тройку самых популярных русских моделей в мире.

Руслане понравился мир моды, но главной мечтой все же стало кино. Она даже попыталась пройти кастинг на роль главной героини фильма «Парфюмер», но, увы, роль получила другая девушка.

Одной из самых знаковых работ модели можно считать легендарную рекламу духов Nina от Nina Ricci, которая вышла в 2007 году. Эта реклама принесла девушке фантастическую известность — многие до сих пор ассоциируют духи с самой Русланой.

Однако не все было так гладко в карьере девушки. В какой-то момент звезда подиумов поняла, что агентство, с которым работает, буквально крадет ее гонорары.

Коршунова подала в суд иск на 500 тысяч долларов на модельное агентство в США. Однако судиться она могла только после наступления полного совершеннолетия — в 21 год. Руслана же погибла всего за четыре дня до своего 21-летия.

Instagram* / rus_korshun

Личная жизнь

Красивые модели всегда привлекали богатых и влиятельных мужчин. Руслана также оказалась в центре их внимания. Наиболее серьезные отношения у Коршуновой сложились с русским эмигрантом, живущим в Нью-Йорке.

Так, 24-летнего бойфренда модели звали Артем Перченок, с которым даже жили вместе какое-то время, но потом они расстались. Вскоре Руслана встретила в Москве в мужчину, которого все называли магнатом. Состоятельного и очень красивого бизнесмена российского происхождения звали Александр.

«Он не так молод, но он великолепен. Девушки падают к его ногам», — так его описывала знакомая Русланы.

Модель очень хотела выйти замуж и родить детей. Она была уверена, что Александр женится на ней и создаст с ней семью.

Когда магнат бросил ее, Руслана чуть не сошла с ума: она резко похудела, была подавлена. Девушка все время писала ему сообщения, но не получала ответа. Одновременно с этим карьера Русланы также пошла вниз, так как перестали поступать предложения о работе.

«Вдруг она оказалась одной из тысячи девушек. Никто», — вспоминала одна из ее подруг.

Вернувшись в Нью-Йорк из Москвы, незадолго до смерти, Руслана связалась с русским продавцом роскошных автомобилей Марком. Девушка вновь влюбилась, однако мужчина славился тем, что «тестировал» каждую модель, которая попадалась ему на пути, и быстро двигался дальше.

Instagram* / rus_korshun

Смерть

Коршунова скончалась 28 июня 2008 года. Тело модели было обнаружено под окнами ее квартиры на Манхэттене.

За эти годы так и не удалось точно определить обстоятельства трагедии. Эта тема является предметом разных спекуляций и теорий заговора.

Многие до сих пор отказываются верить в то, что модель ушла из жизни сама. Многие журналисты также пытались провести собственное расследование ситуации.

В результате со временем появились мелкие подробности, проливающие свет на тайну смерти. Есть несколько неофициальных версий произошедшего.

Месть модельного агентства — Руслана по достижению 21 года могла пойти в суд и вернуть деньги;

Конкуренция — модельный бизнес жесток, поэтому наверняка имелись те, кто завидовал успеху Русланы;

Обезумевший фанат или ухажер — известно, что кто-то отрезал девушке волосы перед смертью, причем неровно.

Незадолго до смерти Руслана узнала, что бойфренд ей якобы изменял. Кроме того, известно, что последний вечер девушка провела с бывшим молодым человеком, с которым они вместе смотрели фильм «Привидение».

А под утро он проводил ее до съемной квартиры. Также интересен то факт, что Руслана посещала тренинги личностного роста в последние месяцы своей жизни.

Позже журналисты выяснили, что это настоящая секта, которая ломает психику людям. В день своей смерти, 28 июня, Руслана позвонила руководителю организации по имени Володя.

Коршунова хотела поговорить, но ей сказали перезвонить позже. Этот центр не привлек бы к себе такого внимания, если бы ровно через год, в 2009 году, еще одна российская модель и ее близкая подруга не погибла бы трагически.

Кроме того, известно, что Руслана строила большие планы на свой день рождения: девушка планировала отметить совершеннолетие в Пенсильвании, затем собиралась отправиться в Париж и уже купила билеты. Также известно, что она долгое время копила деньги на квартиру в Москве и планировала перевезти туда семью.

Руслана была очень привязана к близким, она долгие годы работала ради того, чтобы ее мама жила в достатке. Многие уверены, что она не могла бы бросить ее.

Более того, незадолго до трагедии карьера Коршуновой пошла в гору. Переплетение этих фактов и теорий и делает тайну смерти Коршуновой столь неразрешимой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что девушки должны пойти ради титула «Мисс Мира».

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