«Не сравнивайте»: Ая прокомментировала свою замену на новую солистку в группе «Город 312»

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; Пресс-служба группы "Город 312"; 5-tv.ru

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Ранее коллектив был вынужден взять творческую паузу, однако сейчас было принято решение вернуться к работе. Но уже в новом составе.

Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) поделилась новостями о жизни коллектива и своем здоровье. Год назад группа приостановила свою концертную деятельность на фоне болезни Назаренко — последствия коронавируса серьезно ударили по связкам певицы.

Ая призналась, что пока не может порадовать поклонников своим участием в выступлениях, тем не менее, заметила она, группа продолжает жить — была найдена новая солистка, и музыканты уже готовят новый альбом с ней.

На смену Айе пришла двадцатилетняя Диана Макарова. Участники группы заметили ее на одном из конкурсов.

«Не сравнивайте, потому что не надо вообще сравнивать. У вас будет возможность услышать новые песни группы „Город 312“, которые я не успела записать еще. Вот человек будет нас выручать. Поэтому будьте, пожалуйста, добрыми», — прокомментировала Светлана.

Ая отметила, что сама она сейчас, пока есть время, займется своим здоровьем. А после у нее в планах сюрприз для слушателей — сольный альбом.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа «Город 312» нашла новую солистку.