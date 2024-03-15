Полмиллиона человек проголосовали электронно на выборах Президента в Москве

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По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева, избиратели проявляют высокую активность.

В Москве на выборах президента России уже проголосовали электронно полмиллиона человек. Такие данные приводит Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Руководитель штаба Вадим Ковалев отметил, что с самого начала выборов наблюдается высокий интерес к процессу голосования.

«Первые избиратели уже голосуют на участках, особенным вниманием пользуются терминалы электронного голосования. Традиционно популярно дистанционное электронное голосование», — сказал Ковалев.

Выборы президента России продлятся с 15 по 17 марта. Голосовать в Москве имеют право горожане с постоянной регистрацией в столице, а также жители других регионов, которые заранее подали заявление на прикрепление к избирательному участку. Онлайн-голосование доступно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 в течение всех трех дней.