Корь, туберкулез и малярия: к чему привел миграционный кризис в США

Фото: Reuters / Rebecca Noble

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В Штатах уже зафиксировали вспышки самых различных заболеваний.

США долгое время остаются эпицентром международной миграции со всех стран мира, что не может не сказываться на ситуации внутри страны в самых различных аспектах жизни. Так, большое количество нелегальных мигрантов из третьих стран мира привели к вспышкам заболеваемости самыми разными болезнями. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на политолога Малека Дудакова.

Известно, что сейчас южную границу США пересекают сотни тысяч нелегалов каждый месяц. Их становится настолько много, что в американских городах активно растет преступность. Это, в том числе, и наркоторговля. Однако теперь Штаты столкнулись с еще одним последствием миграционного кризиса — это эпидемиологический кризис.

Например, за первые два месяца этого года в США было зарегистрировано 45 вспышек кори. Официально эту болезнь Америка победила в 2000 году, но теперь она вновь вернулась вместе с мигрантами. Кроме того, в Нью-Йорке была зарегистрирована вспышка туберкулеза, а в Мэриленде обнаружили малярию.

В штатах Флорида и Техас, тем временем, столкнулись с появлением лепры. В Сан-Франциско была зафиксирована вспышка шигеллеза, которая часто встречается в Африке, а теперь еще и в Калифорнии.

При этом на данный момент США готовится принять тысячи беженцев из Гаити, где случилась мини-революция. Так что ожидать ослабевания потока нелегальных мигрантов в скором времени не стоит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему от кори нужно прививаться не позднее 72 часов после контакта с заболевшим.