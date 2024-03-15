Губернатор Петербурга Беглов проголосовал на выборах президента России

Фото: Telegram / Александр Беглов / a_beglov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Глава Северной столицы оценил явку на утро первого дня.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах президента России, посетив один из избирательных участков города. Об этом он рассказал сам, опубликовав пост в Telegram-канале.

«Проголосовал сегодня с утра на выборах президента России. В Василеостровском районе на избирательном участке № 153 уже в первые часы работы увидел достаточно высокую явку горожан», — отметил Беглов.

В Петербурге, по его словам, открылись около двух тысяч избирательных участков, которые будут работать три дня — с 15 по 17 марта. Беглов отметил, что для избирателей создали все условия, чтобы они могли реализовать свое избирательное право быстро и удобно.

Выборы президента России пройдут в трехдневном формате, который, как отмечали в ЦИК, пришелся по душе россиянам. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на выборах президента России. Государственный деятель одним из первых приехал в избирательный участок № 341 в Кемерово.