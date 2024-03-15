Проголосовать на ощупь: на избирательных участках оборудовали кабинки для маломобильных граждан

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Специально оборудованные кабинки есть на участках и в новых регионах, где выборы президента России проходят впервые.

Впервые в выборах президента России участвуют жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Естественно, все там проходит в условиях усиленных мер безопасности. А где-то и вовсе — участки закрыты, но члены избиркома сами приходят к гражданам домой. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев подробнее.

Надежды избирательной комиссии на то, первые избиратели постучатся в двери в 08:00 оправдались. И постучится явно не один человек, вы посмотрите сколько здесь людей. Все он пришли голосовать

Первым зашел и голосует герой ДНР Артем Жога. Но еще раньше мы сняли весь процесс подготовки к выборам.

Самый важный момент во всей этой выборной истории — это опечатывание урны. Всего здесь две печати и четыре пломбы. Они гарантируют, что урну не вскроют до момента подсчета голосов. Вот камер здесь, увы, нет, зато есть члены избирательной комиссии, которые будут смотреть за процессом во все глаза.

На участке 199 в Ворошиловском районе готовиться к голосованию стали еще с ночи. Директор лицея, в котором расположены кабинки, и председатель избирательной комиссии показали, как все организовано.

«Четыре кабинки — это обычные кабинки, для обычных граждан. Вот тут кабинка для маломобильных граждан. Здесь занижен столик, расширены границы, Здесь специальный трафарет, чтобы человек слабовидящий мог на ощупь прощупать место, где ставить ему за кандидата галочки», — рассказали сотрудники комиссии.

Первых избирателей здесь ожидали ровно в 08:00 утра, и они не подкачали. Пришли строго ко времени. Почти 2,5 тысячи человек живут здесь. Значительная часть проголосовала досрочно.