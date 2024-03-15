Для кого-то впервые: избирательные участки по всей России открыли свои двери

Избирательные участки по всей стране открыли свои двери для россиян

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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В голосовании принимают участие жители всех 89 регионов.

В России выбирают главу государства. Двери избирательных участков открыли в Калининграде, а значит голосование идет уже по всей стране. Это 89 регионов, в том числе и новые территории, где граждане впервые избирают президента России.

Также впервые выборы главы государства продлятся три дня. В общей сложности организовано больше 94 тысяч участков. Все они работают по одному графику — с 08:00 утра, до 20:00 вечера по местному времени. На каждом установлены кабинки для тайного голосования и урны, куда нужно опустить бланк.

Еще одно ноу-хау этих выборов — электронное голосование. Оно доступно в 29 регионах. Центризбирком зарегистрировал больше четырех миллионов заявок.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 1,5 миллиона человек в Москве проголосовали на выборах президента России.