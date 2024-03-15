Голосование на выборах Президента России началось в Москве в штатном режиме

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Проголосовать онлайн на elec.mos.ru можно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 с 15 по 17 марта.

В столице началось голосование на выборах Президента России. Оно продлится с 15 по 17 марта. Москвичи традиционно могут проголосовать несколькими способами — в офлайн- и онлайн-формате.

Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 в течение всех трех дней. Найти ближайший можно по ссылке.

Проголосовать онлайн можно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта по прямой ссылке elec.mos.ru с компьютера или смартфона. Для этого понадобится постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.

Онлайн-голосование доступно в любой точке страны, нужно только подключение к интернету.

Выборы Президента России вызывают большой интерес у голосующих. Поэтому в системе онлайн-голосования предусмотрен особый алгоритм. При высоких нагрузках, когда сразу несколько десятков тысяч избирателей зайдут на страницу онлайн-голосования elec.mos.ru, система может перейти в режим электронной очереди. Это позволит обеспечить стабильную работу инфраструктуры электронного голосования и самого mos.ru. Такие нагрузки обычно наблюдаются в первые часы после старта голосования. При переходе системы в данный режим пользователь увидит на экране специальную страницу. В этом случае необходимо дождаться своей очереди или вернуться к голосованию позднее. Сделать это можно в любое удобное время с 15 по 17 марта, в том числе ночью.

Проголосовать с помощью специальных терминалов можно на любом участке вне зависимости от адреса проживания. Бумажные бюллетени выдают только по месту постоянной регистрации.

Москвичи, которые прикрепились к какому-либо избирательному участку на территории столицы, все равно смогут проголосовать онлайн или на любом другом удобном участке, не аннулируя это прикрепление. Если же у пользователя есть прикрепление к избирательному участку в другом регионе, проголосовать онлайн он уже не сможет.

В случае прикрепления к избирательному участку другого региона России москвичам по-прежнему будет доступно голосование на участке по месту постоянной регистрации в столице при помощи бумажного бюллетеня.

Участники электронного голосования смогут получить от одной до 100 тысяч призовых баллов и другие подарки. Баллы можно обменять на скидки у партнеров акции «Миллион призов». Один балл равен одному рублю. Их можно потратить в магазинах одежды и обуви, детских, спортивных товаров, городских театрах и музеях, кафе и ресторанах, а также пожертвовать на благотворительность. Предусмотрены и гарантированные призы. Так, те, кто впервые проголосует онлайн и не победит в основном розыгрыше, получат 1000 баллов. Проголосовавшим онлайн избирателям старше 60 лет будет доступна скидка в 1000 баллов на покупки в любой из аптек — партнеров акции, а молодежь до 25 лет включительно — скидку в 500 баллов на оплату онлайн-сервисов — партнеров акции.

Кроме того, дополнительные розыгрыши пройдут среди московских семей. Если оба супруга проголосуют онлайн, они получат возможность выиграть от 15 до 100 тысяч баллов. А родители и опекуны несовершеннолетних детей смогут принять участие в розыгрыше билетов в парк развлечений. Подробнее — на ag-vmeste.ru.