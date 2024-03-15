Пассажиров разбившегося Ми-8 на Колыме госпитализировали

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Трое человек находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие при крушении вертолета Ми-8, разбившегося в Магаданской области, были срочно госпитализированы в областную больницу. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.

Пассажиров вертолета доставили в Магаданскую областную больницу около полуночи 14 марта. Потерпевшие распределены в хирургическое, нейрохирургическое и травматолого-ортопедическое отделения.

По словам медиков, пациенты получили повреждения различной степени тяжести. Десять человек находятся в стационарных отделениях, трое пострадавших пребывают в тяжелом состоянии, один из пациентов в реанимации.

«Сейчас состояние пациентов находится под постоянным контролем врачей. От себя хочу выразить благодарность сотрудникам областной больницы, проявившим высокий уровень профессионализма и этических качеств при подготовке и приеме пострадавших», — прокомментировала ситуацию Юлия Рязанова, заместитель главного врача МОБ по клинико-экспертной работе.

Вертолет следовал по маршруту «Посадочная площадка Кварцевый» — «Аэропорт Омсукчан». На борту находилось 19 человек, один пассажир погиб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прокуратура назвала причину крушения Ми-8 на Колыме.