Жилищный вопрос: нужно ли открывать депозит на покупку недвижимости

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Покупка жилья — это вопрос для многих граждан, особенно для молодых семей. Как накопить на первоначальный взнос по ипотеке?

Центробанк хочет поддержать запуск жилищных депозитов в России. Такой депозит станет первоначальным взносом по ипотеке. Об этом URA.RU рассказали четыре эксперта в сфере финансов.

По жилищному депозиту будет предусмотрена страховка вкладов на сумму до десяти миллионов рублей. Депозит возможно открыть сроком от года. Вкладчик не сможет снять деньги с депозита. Средства можно будет использовать только для покупки недвижимости.

«Это необходимо понимать, чтобы не было потом неприятных сюрпризов для тех, кто погнался за выгодой и хотел воспользоваться высокой застрахованной суммой», — сказала Алена Никитина.

Также можно попробовать вложить деньги в более дешевую недвижимость — отметила эксперт. Нужно приобрести что-то недорогое на окраине или в другом регионе. После сдать жилье в аренду, а через пару лет продать жилье и купить более дорогое. За несколько лет цена вашей покупки возрастет.

В случае форс-мажорных обстоятельств деньги вернуться вкладчику. Но все же важно читать контракт. Если депозит открыть сроком до года, то возможности забрать деньги может не быть. Поэтому необходимо уточнить, можно ли забрать средства хотя бы с потерей процентов. Не исключено, что в будущем появятся депозиты, которые нельзя будет снять даже с учетом потери процентов.

Аналитик Инна Солдатенкова утверждает, что если у человека открыть такой депозит, то он может рассчитывать на лучшие условия по ипотеке. Вклад поможет не только решить проблему с первоначальным взносом, но и обеспечит уверенность граждан в получении кредита на выбранных условиях.

«Поскольку вкладчик для банка — это „свой клиент“, при выдаче такой ипотеки финансовые организации смогут предоставлять дисконты для этой категории граждан», — объяснила Солдатенкова.

Вы также можете рассматривать обычные депозиты, которые стали выгоднее на фоне высокой ключевой ставки. Об этом, рассказал заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин.

«Сейчас на рынке представлены депозиты, предлагающие фиксированную доходность до 16,5-17%, что даже выше ключевой ставки», — подчеркнул специалист.

Аналитик Богдан Зварич заметил, что ставки по срочным вкладам без возможности пополнения обычно выше, чем в тех, где эта опция есть.

«В результате, можно использовать и вклад, и накопительный счет — на срочном вкладе держать уже имеющуюся сумму, а на накопительном счете аккумулировать последующие отчисления от доходов», — рассказал Зварич.

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