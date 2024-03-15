В Киеве прогремели мощные взрывы

Фото: www.globallookpress.com / Eugen Kotenko

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Сейчас там звучат сирены воздушной тревоги.

Мощные взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

В администрации города сообщили о работе систем ПВО — сейчас там звучат сирены воздушной тревоги. Официально Минобороны России эту информацию не комментировало.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский стянул в Киев части спецназа перед отставкой Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.