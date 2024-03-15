Экипажи БМП-3 разбили позиции ВСУ с польским минометом

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Нашим военным приходится вести охоту за украинскими отрядами быстро, чтобы не стать мишенью.

Экипажи российских боевых машин пехоты (БМП) ведут охоту за отрядами ВСУ, которые прячутся в лесополосе. Сначала происходит мощная артподготовка. После чего командир БМП получает сигнал о попадании нашего снаряда в украинский блиндаж, и начинается боевая работа пехотинцев.

Несколько выстрелов — и орудие противника замолкает навсегда. Но БМП нужно немедленно сменить позицию, чтобы самой не стать целью. С передовой — корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ не могут восполнить потери после сдачи Авдеевки.