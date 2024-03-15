Не только словом: как журналисты прорывали информационную блокаду во время Крымской весны

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Работники СМИ с ужасом вспоминают события десятилетней давности.

Международные наблюдатели прибыли в Крым еще накануне. В общественной палате региона выразили уверенность, что зарубежные представители лично убедятся в полной интегрированности республики во все процессы нашей страны.

В этом году полуостров отмечает десятую годовщину воссоединения с Россией. К этой дате Пятый канал подготовил серию сюжетов об исторических событиях Крымской весны. И сегодня — о подвиге журналистов, которые в условиях беспрецедентного давления Киева не побоялись говорить людям правду и помогать своим не только словом, но и делом. Из Севастополя — корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

Десять лет назад после госпереворота на Украине крымчанам и севастопольцам стало очевидно, что с киевской властью не по пути. На полуострове началась крымская весна. Особенно тревожно было 26 февраля, когда агрессивно настроение украинские провокаторы, пытались захватить здание крымского парламента. Устроить на полуострове настоящую резню и повторить сценарий майдана.

В такой обстановке работали журналисты. На тот момент без хорошего интернета и популярных мессенджеров.

«Я в тот день была редактором, шеф-редактором новостей. В 500 метрах это все происходило от нас. Я понимала, что если все выйдет из-под контроля, что вся эта толпа придет. Обычно захват происходит телеканала, почты, телеграфа, связи и все остальное», — вспоминает журналист Екатерина Зуева.

Севастополь. Наши дни. На городской доске почета фотография Елены Анисимовой. Она в числе первых, еще до начала крымской весны, начала помогать своим. Первые гуманитарные пункты помощи бекрутовцам и силовикам открыли журналисты. От теплых носков до лекарств и даже варенья — горожане приносили все. Груз доставляли в Киев. Помогали словом и делом.

«Я анонимные звонки такие получала, что мама не горюй. Было: гори в аду, придем вырежем и так далее, в аду тебе места вместе с „Беркутом“ хватит», — рассказывает Елена Анисимова.

Узнать новости в Севастополе на тот момент можно было только по телевизору. Работал только один канал. Севастопольские журналисты буквально прорывали информационную блокаду, предотвращали провокации и информационную войну. Иван Клепачев вместе с силовиками разоблачали иностранных коллег, которые приехали на полуостров со странным набором вещей.

«Мы с самообороновцами выезжали в расположение одной из редакции и нашли у них, там где, собственно, сидят журналисты, отписывают новости, нашли у них бронежилеты, каски, какие –то документы, номера машин, валюту, листовки на английском языке. На тот момент, они занимались тем что, старались нивелировать значимость событий, которые происходили в Севастополе. Рассказывая, мол люди которые вышли на митинг на самом деле артисты», — вспоминает журналист Иван Клепачев.

Говорить правду тогда стоило многим карьеры. Британский журналист Грэмм Филипс в 2014-м сотрудничал с американским изданием Politico. После первой же публикации связи оборвались. Слышать правду о том, что в Крыму люди добровольно ходили на референдум они не хотели.

«Они должны были опубликовать мою статью без редакции. Они это сделали не на 100%. Но там была правда, как на самом деле было в Крыму, как люди голосовали», — отмечает журналист Грэм Филипс.

В феврале–марте 2014 года главной новостью в мире была ситуация на полуострове Крым. Сюда приехали более трех тысяч журналистов со всего мира.

Статьи, заметки, сюжеты, репортажи — их сделано тысячи о тех событиях, но спустя десять лет Крым все еще остается главным ньюсмейкером во всем мире. Теперь говорят о невероятных достижениях и о том, как простой народ сделал то, что не удавалось никому в современной истории.