Избирательные участки открываются в ДНР, ЛНР и Херсонской области

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Несколько иначе будет организован процесс в Запорожской области.

Впервые участвуют в выборах президента России и жители новых регионов. Там уже прошло досрочное голосование для граждан, которые находятся на труднодоступных и прифронтовых территориях.

В Донецкой и Луганской Республиках, а также в Херсонской области сегодня откроются избирательные участки. Они будут работать все три дня.

Кроме того, продолжится работа выездных комиссий. Несколько иначе будет организован процесс в Запорожской области.

Сегодня и завтра члены избиркома будут обходить дома с бюллетенями и ящиками для голосования. Это сделано для безопасности местных жителей — стационарные участки будут работать только в воскресенье.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).