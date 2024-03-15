«Может не дождаться выборов в США»: Боррель сделал паническое заявление об Украине

Фото: Reuters / STRINGER

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Евродипломат забил тревогу из-за ситуации на территории Незалежной.

Исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяц. Об этом Reuters заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и что Украина не может дождаться результатов следующих выборов в США», — сказал он.

В связи с этим Боррель заявил, что Западу необходимо предоставить помощь Украине как можно скорее.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова пристыдила Борреля после хамского заявления о Папе Римском Франциске.