ФСБ обнаружила схрон с иностранным вооружением в ДНР

Фото, видео: Пресс-служба УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Силовики, в частности, нашли американский ПТРК Javelin.

Сотрудники ФСБ обнаружили в разрушенной постройке в ДНР американский ПТРК FGM-148 Javelin. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ России.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия по выявления лиц, причастных к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах украинских спецслужб.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ и Росгвардия обнаружили заминированный схрон в ДНР.