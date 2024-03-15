ЦИК заявил о полной готовности к началу выборов президента России

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Требования к кибербезопасности очень высокие из-за опции ДЭГ.

Избирательная система полностью готова к выборам президента. Об этом заявили в ЦИК России.

Около 2,5 миллиона людей смогли принять участие в досрочном голосовании. Еще пять миллионов отдадут свой голос онлайн, поэтому специалисты уделили особое внимание кибербезопасности.

Прозрачность и безопасность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) обеспечена наличием двух комплектов по семь токенов — на них и наносится электронный код. Расшифровать результат можно только собрав токены вместе, пояснил оператор ТИК ДЭГ Дмитрий Кузнецов.

«Это ключи российского производства, рутокены так называемые, специальные носители. Как только окончится голосование в Калининградской области, мы подключим эти семь ключей к компьютеру, соберем ключ и расшифруем результаты голосования», — говорит специалист.

Токены подключат к сетевому концентратору, а потом вернут в кейсы. Их запечатают и будут хранить на специальной площадке.

За токенами будет вестись круглосуточное наблюдение. Это первые выборы президента, но которых можно проголосовать дистанционно, поэтому требования к кибербезопасности очень высокие.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что команда министерства приложила невероятные усилия. Он однако подчеркнул, что и риски выглядят серьезными.

С начала кампании платформу ЦИК пытались взломать 12 миллионов раз, но все кибератаки были успешно отражены. Поэтому недоброжелателям не получится повлиять на исход выборов.

На участках же работают современные камеры, способные записывать не только видео, но и звук. К тому же, они могут вести съемку в темноте.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦИК открыли видеостену для наблюдения за голосованием на выборах.