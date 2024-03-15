Весь седой: отпустивший бороду Джеки Чан шокировал возрастными изменениями

Фото: www.globallookpress.com / ChinaFotoPress

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Что происходит с культовым артистом?

Всемирно известный китайский актер Джеки Чан встретился с фанатами на одном из мероприятий. Поклонники сделали огромное количество фотографий звезды фильма «Доспехи Бога» и опубликовали их в интернете.

Многие сразу обратили внимание на то, что кумир детства сильно постарел. Взгляд знаменитости будто стал грустным.

Как изменился Джеки Чан с годами. фото из открытых источников; www.globallookpress.com / Markus Beck

Фанаты в интернете пришли в шок от того, как быстро летит время: сейчас Джеки Чану 69 лет, но в начале апреля ему уже будет 70. В итоге пользователи сети по всему миру стали писать добрые и теплые комментарии под постами с фотографиями актера.

«Грустно и тяжело смотреть, как стареют легенды нашего детства… Здоровья ему»; «Для меня он всегда будет молодым»; «Я бы с удовольствием посмотрел, как он играет старого мастера кунг-фу в классическом фильме о боевых искусствах»; «Как же быстро летит время»; «Он выглядит так, будто скоро начнет обучать бойцов шаолиня в далекой горной хижине», — написали комментаторы.

Несколько месяцев назад в СМИ начали появляться новости о том, что у актера якобы серьезные проблемы со здоровьем. Официального подтверждения от Джеки Чана или его представителей по этому поводу не поступало.

