Гладков сообщил об отсутствии в Белгородской области боевиков ВСУ

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Однако село Козинка серьезно пострадало в результате атаки.

На территории Белгородской области нет боевиков ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами», — написал он в Telegram-канале.

Однако село Козинка серьезно пострадало в результате атаки. Гладков подчеркнул, что он вместе с бойцами территориальной самообороны и священником успешно вывез местных жителей в безопасное место.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что торговые центры Белгорода закрыли из-за обстрелов ВСУ.