Парламент Молдавии лишил депутатского иммунитета оппозиционера Марию Таубер

Фото: DUMITRU DORU / ТАСС

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Теперь политика могут задержать местные правоохранители.

Оппозиционного политика и вице-председателя запрещенной в Молдавии партии «Шор» Марину Таубер лишили депутатского иммунитета. За такое решение проголосовал парламент страны, а спикер Игорь Гросу объявил результаты.

«За решение о лишении депутата Таубер иммунитета проголосовало 57 депутатов», — сообщил Гросу.

Такой запрос поступил от генеральной прокураторы Молдавии. Без иммунитета оппозиционера можно будет задержать, арестовать, обыскать и отправить под суд по подозрению во вмешательстве в осуществление правосудия и уголовного преследования.

В 2023 году партию «Шор» признали в Молдавии незаконной. При этом политики сохранили свои места в парламенте как независимые депутаты — сама же фракция была расформирована.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит политикам Молдавии за визиты в Россию.