Путин обсудил задачи по реализации новых нацпроектов с правительством России

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Представить принципы их исполнения кабмин должен до конца апреля.

Более глобальная программа — национального развития всей России — обсуждалась сегодня на совещании Владимира Путина с правительством. Задачи на ближайшее будущее были поставлены в послании федеральному собранию.

Анонсированные нацпроекты должны быть запущены уже со следующего года. От роста ВВП страны и модернизации здравоохранения до ядерной установки в космосе — как будут исполнять поручения президента, выслушал корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Россия готова к переменам. Пора к ним приступать. На совещании с кабмином Путин обсуждает новые нацпроекты России.

«У нас база для этого создана достаточно устойчивая, надежная, а тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, они дают основание полагать, что все это действительно реализуемо», — заметил Путин.

Тенденции экономики в сухой статистике вызывают шок у западных любителей санкций. В январе ВВП России показал рост более чем в 4,5 процента. И это выше тех темпов, которыми мы развивались весь прошлый год. А ведь российская экономика — первая в Европе и пятая в мире.

«Россия может стать четвертой экономикой в мире, опередив Японию. При условии сохранения устойчивого роста не менее 2% год с постепенным ускорением к концу периода до 3%», — считает вице-премьер Андрей Белоусов.

А здесь и нужен принципиально иной подход к развитию страны. Путин объявил о нем во время оглашения послания Федеральному собранию ровно две недели назад. Сразу пять новых нацпроектов: от поддержки семьи и пожилых до молодежных программ и цифровизации экономики.

Этот комплексный подход уже доказал эффективность. Поддержка малого и среднего бизнеса в прошлом году помогла открыть 1,5 миллиона новых предприятий. Это абсолютный рекорд.

«Замещали то, что производилось раньше иностранными участниками рынка экономической деятельности. И заместили, на мой взгляд, очень достойно. Даже по многим направлениям улучшили качество и сроки поставок на рынок, просто хорошо поработали», — отметил Путин.

Теперь так же ударно предстоит поработать ветвям российской власти. Взять ту же медицину: за шесть следующих лет сотнями будет исчисляться количество новых женских консультаций и приемных отделений в малых городах, модифицированных детских больниц и перинатальных центров. Первичное звено медицины — приоритет развития всей отрасли.

«Качественные инфраструктурные изменения позволят своевременно выявлять и начинать лечение жизнеугрожающих заболеваний, тем самым сохранив около одного миллиона жизней», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Это особенно важно на фоне планов развития технологического суверенитета страны. Путин тоже озвучивал их во время послания. Поднять станкостроение, развивать робототехнику, искать новые материалы и развивать химическую промышленность. Ну, и продовольственную безопасность с развитием медтехнологий, конечно, никто не отменял. В плане развития страны стоят и совсем амбициозные цели.

«Из его основных направлений хотел бы отметить разработку производства перспективных ракетоносителей, в том числе многоразового использования, создание транспортных модулей на основе ядерной энергетической установки и, конечно, строительство Российской орбитальной станции», — рассказал вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«У нас есть хорошие компетенции. И больше того, даже есть такие заделы, которыми мы можем гордиться. Например, ядерная энергетическая установка, которую вы упомянули, для работы в космосе. Финансировать нужно вовремя. Если мы дальше будем вот так относиться. Это не вас лично касается, безусловно, это касается в целом, но нужно просто определить приоритеты», — сказал Путин.

Главный приоритет правительства — уровень жизни в стране. Строительство — один из его показателей. В прошлом году новый рекорд по вводу жилья, который в этом году снова может быть побит.

«Пять-шесть триллионов рублей ежегодно население инвестирует в жилищное строительство. Это самый большой инвестор в нашей стране. То есть, население верит, это и дороги, и сети, и социалка», — сказал Марат Хуснуллин.

А особое место в развитии страны занимает Дальний Восток. Это значит, что и не только новые проекты должны находить свои адреса по ту сторону Урала.

«В европейской части дешевле. Там дороже, значит, у нас вряд ли будет какой-то другой путь, кроме поддержки вот этого производства со стороны правительства. Проще сделать в европейской части и дешевле, но нам, с учетом необходимости развития Дальнего Востока, целесообразнее, исходя из долгосрочных интересов российского государства, все-таки развивать эти компетенции именно на Дальнем Востоке», — отметил Путин.

Чтобы понять, как всего этого добиться, у правительства осталось не так много времени. Представить президенту принципы исполнения новых нацпроектов кабмин должен до конца апреля.