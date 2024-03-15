«Зашло слишком далеко»: власти США начали готовить американцев к радикальному решению по Украине

Меркурис: в США готовят общественное мнение к бегству с Украины

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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В Белом доме, считает аналитик, сменят курс по Незалежной.

Власти США начали готовить американцев к оставлению Украины без какой-либо помощи. Об этом заявил специалист по вопросам международного права из Британии Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Где-то в пределах США поняли, что это зашло слишком далеко, мы не можем продолжать инвестировать в это дальше, нужно подвести черту», — сказал специалист.

В западных СМИ, например, начали говорить о том, что продолжать финансирование Украины бесперспективно, а санкции против России не имеют пользы. Главная цель таких материалов — это объяснить людям, что пора забыть про Незалежную, считает Меркурис.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп заявил, что Европа мало тратит на Украину.