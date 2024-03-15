В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за голосованием на выборах

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Telegram / Информационный канал ЦИК России / cikrossii; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Какой у нее функционал?

В ЦИК начала работу видеостена, с помощью которой будет организована трансляция процесса голосования на выборах президента России на избирательных участках.

«Спасибо вам всем за понимание важности, за сопричастность этому событию, за тот труд, который мы вместе проделали!» — сказала председатель комиссии Элла Памфилова.

На открытии присутствовали замглавы ЦИК Николай Булаев, заместитель руководителя Минцифры Олег Качанов, а также президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что первые избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись на Камчатке и Чукотке. В церемонии открытия приняла участие Памфилова — она торжественно ударила в колокол, дав официальный старт выборам.