Губернатор Камчатки Солодов первым из глав регионов проголосовал на выборах

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; Telegram / Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской областиИнформация / pkgo_official_telegram; 5-tv.ru

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Он предложил гражданам вместе выбрать будущее страны.

Первым из глав регионов на президентских выборах проголосовал губернатор Камчатки Владимир Солодов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вместе с семьей прибыл на избирательный участок № 21. Глава Камчатки Владимир Солодов принял участие в голосовании по выбору президента РФ», — говорится в сообщении.

Солодов написал в Telegram-канале, что проголосовал в электронном формате — это заняло всего лишь несколько минут. Он призвал граждан вместе выбрать будущее страны.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование состоится только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее — то есть не более чем в 30 субъектах.

Ранее 5-tv.ru писал, что голосование на выборах президента России началось на Камчатке и Чукотке. Именно там открылись первые избирательные участки.