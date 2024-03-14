Голосование на выборах президента России началось на Камчатке и Чукотке

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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В течение 15 марта избирательные участки будут открыты по всей стране.

На Камчатке и Чукотке открылись первые избирательные участки для голосования на выборах президента России. Участие в церемонии приняла глава ЦИК Элла Памфилова.

Она торжественно ударила в колокол, дав официальный старт выборам. При этом в ЦИК начала работу видеостена с трансляциями из участков.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: действующий президент России Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве готовы к проведению выборов. Горожане могут проголосовать по прямой ссылке elec.mos.ru или на одном из избирательных участков.