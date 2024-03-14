Захарова пристыдила Борреля после хамского заявления о Папе Римском

Захарова: такой пощечины от Евросоюза Святой Престол еще не получал

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Запад перекладывает всю ответственность на Украину, говорит дипломат.

Святой Престол прежде не получал такой пощечины от ЕС, как после слов главы евродипломатии Жозепа Борреля. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Такой пощечины от Евросоюза Святой Престол не получал никогда. Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку», — написала она в Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что Запад подло перекладывает всю ответственность с себя на Украину. Незалежная, по мнению дипломата, является жертвой западных интриг.

Ранее 5-tv.ru писал, что Папа Римский Франциск своим призывом начать мирные переговоры по Украине, по мнению Борреля, «залез в сад», куда его не звали. Евродипломат подчеркнул, что предлагать Украине сдаться является чем-то «большим, чем просто желание мира».

На прошлой неделе понтифик заявил, что проигрывающая в украинском конфликте сторона должна начать переговоры. Сильнее тот, кто думает о людях и у кого есть смелость поднять «белый флаг», считает он.