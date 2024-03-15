Бритни Спирс «взорвала» интернет полностью голым видео

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Эпатажная звезда вновь шокировала публику.

Американская певица Бритни Спирс опубликовала видео с пляжа в личном блоге. Звезда предстала без какой-либо одежды, но для съемки выбрала ракурс, скрывающий наиболее провокационные детали.

www.globallookpress.com / face to face; Instagram* / britneyspears; 5-tv.ru

Сказать что-либо напрямую подписчики знаменитости не смогли. Спирс предпочла предварительно отключить комментарии к публикации.

«Итак, вы видите, что фотографии настоящие… хотя видео немного размыто», — подписала видео исполнительница.

Она упомянула фотографии, потому что до публикации ролика выложила два еще более откровенных снимка, но вскоре они пропали из ее аккаунта. У поклонников артистки давно есть вопросы к ее поведению.

Спирс регулярно выкладывает в блог видео, на которых демонстрирует хаотичные движения. Эксперты даже предполагали, что звезда якобы может страдать от акатизии — заболевания, при котором люди не могут усидеть на месте из-за употребления антипсихотических лекарств.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бритни Спирс крутит роман со своим домработником, у которого криминальное прошлое.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.