Путин поручил разобраться с вопросами постройки ядерной установки в космосе

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Этот проект важен, поскольку у России есть компетенции, которыми другие страны не обладают.

Президент России Владимир Путин заявил, что проект строительства ядерной установки в космосе нуждается в финансировании и проработке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поручил правительству разобраться с этими вопросами. Путин отметил, что у России есть хорошие компетенции, которыми можно гордиться, на них можно рассчитывать и в будущем.

«Например, ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули, для работы в космосе. Финансировать нужно вовремя», — сказал Путин в ходе совещания, обращаясь к вице-премьеру - главе Минпромторга Денису Мантурову.

Лидер России также обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Путин отметил, что этот проект важен, поскольку у России есть компетенции, которыми другие страны не обладают.

«Нужно ей уделить особое внимание, чтобы она: „а“ — развивалась и „б“ — могла бы быть использована в будущем для решения тех задач, которые могут и должны решаться с помощью этих технологий», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказал главное о команде Путина на запуск двух крупнейших строек.