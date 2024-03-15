Вплоть до рака щитовидки: угробила ли Борисова здоровье дочери уколами «Оземпика»

Психолог Искра: дочь Борисовой могла похудеть и без «Оземпика» в силу возраста

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; личный архив Натальи Искры; 5-tv.ru

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Многие звезды подают фанатам дурной пример, рекламируя препарат, предназначенный для диабетиков.

Полина Аксенова, дочь телеведущей Даны Борисовой, призналась, что использовала для похудения препарат «Оземпик», предназначенный для диабетиков. Начала она это делать по совету родительницы.

Многие осудили Борисову из-за того, что она подвергла 16-летнюю дочь серьезным рискам. Врачи по всему миру бьют тревогу из-за массового применения данного препарата из-за малоизученности и потенциального вреда от использования.

«Странное поведение»

Детский и семейный психолог Наталья Искра заявила 5-tv.ru, что это странное поведение. По ее мнению, дети и подростки достаточно легко могут худеть и набирать вес — для этого просто необходимо немного изменить образ жизни.

«С психологической точки зрения это про то, чтобы не прилагать усилия к результату, а получить его с помощью быстрой волшебной таблетки. Это не очень хорошо, потому что закрепляется некоторый способ действия, что есть волшебная таблетка, которая исправит все очень быстро», — говорит Искра.

В дальнейшей жизни у человека будет ожидание, что можно ничего не делать, и все само разрешится. А также придет осознание, что любую проблему можно решить за счет денег, а не собственных усилий.

«Когда уколы перестанут действовать, а вес вернется, будет разочарование. И в итоге это может привести к плохому психологическому состоянию», — добавила психолог.

Врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина отмечает, что уколы «Оземпика» действительно вызывают побочный эффект — похудение. Но дело в том, что он достигается за счет определенных механизмов, которые имеют отрицательные стороны и противопоказания.

«Почему нельзя его использовать здоровым людям и особенно подросткам? Гормональная система у них находится в особо чувствительной фазе, можно очень сильно навредить. Из побочных эффектов — проблемы с желудочно-кишечным трактом, поджелудочной железой, желчным пузырем. Особенно можно спровоцировать быстрый рост камней, и со всеми вытекающими последствиями может быть почечная недостаточность», — утверждает нутрициолог.

По мнению эксперта, на фоне применения препарата могут возникать депрессивное состояние, слабость, спутанность сознания, тошнота, выпадение волос, нарушение зрения и даже рак щитовидной железы.

Масштабы беды

Вместо диет и изнурительных тренировок в спортзале звезды все чаще прибегают к медикаментозным методам борьбы с лишним весом. Некоторые знаменитости открыто признаются, что секретом похудения являются инъекции для диабетиков, и в числе чудо-препаратов называют «Оземпик».

Это торговая марка препарата для больных диабетом II типа. В его основе содержится вещество семаглутид, участвующий в обмене глюкозы и регуляции аппетита.

Благодаря нему человек почти не чувствует голода, что позволяет легко избавиться от лишних килограммов. Научные исследования не раз подтверждали эффективность лекарственных средств на основе семаглутида.

Сам «Оземпик» был разработан в качестве лекарства для больных диабетом второго типа, при котором развивается ожирение. Побочные эффекты от препарата проявляются уже в первую неделю приема.

Среди них — боль в животе, диарея, тошнота, вздутие и другие нарушения в работе ЖКТ. Чем выше дозировка, тем интенсивнее проявляются симптомы.

Некоторые пациенты ощущают слабость, потливость, голод, нарушение сна. Кроме того, «Оземпик» противопоказан к употреблению в период беременности, лактации, а также диабете первого типа и медуллярном раке щитовидной железы.

От приема препарата лучше отказаться при почечной и сердечной недостаточности, а также просто индивидуальной непереносимости входящих в состав компонентов.

«Оземпиковая диета» Борисовой

Борисова рассказывала, что избавилась от 12 килограммов таким способом и хвасталась своим результатом. Однако вскоре звезда оказалась в больнице.

Лежащую без сознания звезду нашла дочь Полина. Прибывшие врачи сумели привести ее в чувства.

Борисова пожаловалась на тошноту, головокружение, скачки давления и тахикардию. До сих пор знаменитость мучает тремор — сильно трясутся руки.

Порой она не может даже удержать стакан воды. Все это, вероятно, случилось из-за снижения уровня глюкозы в крови за счет усиленной выработки инсулина.

Мнение звезд

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в личном блоге мнение о модном среди знаменитостей препарате для диабетиков, который помогает быстро сбросить вес. Звезда заявила, что в ее окружении все больше людей гонятся за этим «легким» способом обрести стройность.

Ее возмущают не только рискующие здоровьем и даже жизнью коллеги, но и врачи, которые выписывают пациентам это лекарство. Известно, что некоторые эндокринологи рекомендуют «Оземпик» людям и наживаются на продажах вместе с сообщниками из аптек.

После развода с Курбаном Омаровым звезда сильно похудела. Но, как уверяет, исключительно по-старинке: строгая диета и тренажерный зал.

По признанию селебрити, у нее иногда случаются срывы, тяга к сладкому и фастфуду побеждает, но после она возвращается в режим, чтобы держать вес под контролем.

Ведущая отметила, что в России не любят полных женщин, пышные формы провоцируют едкие замечания. Поэтому, считает Бородина, отчаявшиеся дамы и начинают опасную терапию.

Уколы красоты

Дочь Борисовой сделала первый укол гиалуроновой кислоты в 15 лет. Объем губ увеличился незначительно, доза была небольшой, препарат сам по себе безопасен, если процедуру проводит ответственный и грамотный специалист.

Тем не менее, обе они подверглись жесткому осуждению. Школьница призналась, что была травмирована хейтерами.

Не в восторге от звездного решения были и многие косметологи. В их числе — и Татьяна Баллирано.

Она отметила, что девочка слишком юна для коррекции внешности. В первую очередь, потому что ее тело еще не сформировалось, внешность может значительно измениться за ближайшие несколько лет — и результат от инъекций в лучшем случае сойдет на нет.

Эксперт заявила, что отказывается принимать клиенток младше 18 лет, если речь не идет о медицинских показаниях. Дочь Борисовой пожаловалась на то, что столкнулась с жуткой травлей после процедуры увеличения губ.

Пользователи сети раскритиковали вмешательства во внешность в столь раннем возрасте. Досталось и самой Полине, чье лицо из-за отечности сравнили с лицом «водителя КАМАЗа», и ее маме, которая потакает экспериментам дочери.

Борисова не запрещает дочери экспериментировать со внешностью. К слову, прежде мама с дочерью сделали парные тату, а волосы девочки даже были покрашены в бордовый цвет.

Телеведущая заявляла, что хочет сделать Полине ринопластику, чтобы исправить нос, который юная леди унаследовала от отца. Но для начала звезда подождет совершеннолетия чада.

Отношения между Борисовой и Аксеновой

Мать и дочь долгое время не могли найти общий язык, публично выясняли отношения. Полина обвиняла родительницу в рукоприкладстве и несколько раз уходила жить к отцу.

Но теперь все обиды в прошлом. Борисова полностью посвящает себя наследнице — им очень комфортно вдвоем.

Звезда признается: она допускает, что когда-нибудь в ее жизни появится любимый человек. Но приводить его в их с Полиной семью она не планирует.

На протяжении нескольких лет Борисова добивалась увеличения суммы алиментов от отца Полины. Историю войны звезды с экс-возлюбленным публика знает и обсуждает не первый год.

Как и судьбу наследницы, истязавшей себя в период расставания родителей, проходившей лечение в реабилитационной клинике, проживавшей то у мамы, то у папы в периоды подростковых бунтов.

Телеведущая утверждала, что долгое время предприниматель переводил ей на содержание дочери всего 15 тысяч рублей. При этом траты на ребенка, по заявлению селебрити, составляют около 120 тысяч в месяц: не дождавшись добровольных выплат, звезда обратилась в суд и выиграла его.