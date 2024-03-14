Москвичам напомнили об официальных каналах информирования о выборах

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Организаторы голосования подчеркивают, что не присылают личные сообщения о выборах в мессенджерах и не звонят москвичам.

Уведомления и сообщения о выборах Президента России могут приходить жителям столицы только через официальные городские каналы информирования. Об этом сообщили в столичном Департаменте информационных технологий.

В числе официальных рассылок — СМС-сообщения от имени DIT_MOS и DEG_MOS, а также письма с электронного адреса newsletter@mos.ru. Организаторы голосования подчеркивают, что не присылают личные сообщения о выборах в мессенджерах и не звонят москвичам.

В настоящее время известно о ряде провокационных рассылок с иностранных номеров с различными просьбами, например перейти по ссылке и проверить свои данные перед предстоящим голосованием. Однако такие сообщения, как правило, содержат фишинговые ссылки на вредоносные ресурсы, которые внешне практически неотличимы от официальных сайтов. Если пользователь укажет на таком ресурсе свои данные, они попадут в руки киберпреступников. Кроме того, злоумышленники могут звонить москвичам, задавая им вопросы о выборах с целью получить личные данные или скомпрометировать ход голосования.

Организаторы голосования просят жителей столицы быть бдительными, не сообщать мошенникам какую-либо информацию и доверять только официальным источникам.

Выборы Президента России пройдут с 15 по 17 марта. Отдать голос онлайн москвичи смогут с любого устройства с доступом в интернет на странице. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 в каждый из трех дней. Подробности о способах голосования можно найти в специальном проекте.