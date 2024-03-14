Прокуратура напомнила об ответственности за нарушения избирательного законодательства

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Это может грозить возбуждением уголовного дела.

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Москвы в ходе мониторинга сети интернет, в том числе социальных сетей, выявила публикации, содержащие призывы в адрес неограниченного круга лиц к одновременному прибытию для участия в 12:00 17 марта 2024 года в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках Москвы с целью нарушения избирательного законодательства», — говорится в сообщении.

Ни эти публичные массовые мероприятия, ни места их проведения не согласованы. Организация и участие в них являются наказуемыми по закону — за их совершение статьей 141 УК «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru писал, что избирательные участки откроются уже 15 марта. У россиян будет три дня для того, чтобы отдать свой голос.

В таком формате выборы президента проходят впервые. Следить за процессом будут делегации из 36 стран, а также пяти международных организаций.