Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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По оценкам специалистов, толчки были магнитудой 5,7.

В японской Фукусиме объявили угрозу цунами после землетрясения. Об этом сообщает портал NHK. По оценкам специалистов, толчки были магнитудой 5,7 и произошли в непосредственной близости от указанной префектуры.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, очаг землетрясения залегал на глубине 31 километр в 27 километрах от города Иваки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Китае, толчки ощущались в Казахстане. Подземные толчки ощущались в казахском городе Алматы, передает в Telegram-канале пресс-служба МЧС республики. Землетрясение произошло в 10:14 по местному времени.