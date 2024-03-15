В поисках дзэна: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 марта

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На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 18 по 24 марта 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Очень яркая ожидается неделя! Ключевым астрономическим и астрологическим событием недели будет весеннее равноденствие — день, который во многих культурах ассоциировался с праздником, а также временем, когда солнышко начинает греть и к нам приходит тепло. Этот день традиционно освобождали от любой деятельности — потому что энергия этого дня не может ее поддержать.

Если у вас горят какие-то дела, воспользуйтесь понедельником, четвергом и воскресеньем. Перенесите важные дела со вторника и среды, постарайтесь максимально разгрузить эти дни.

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Понедельник, 18 марта 2024 года

5-tv.ru

День Металлической Змеи. Умеренный день. Земляные работы не пойдут на пользу в этот день, однако путешествия, свадьбы и запуски проектов вполне имеют шансы хорошо состояться и дать хорошие результаты в будущем. Запуск денежные проектов может дать огромную неожиданную прибыль, но сли хотите, чтобы проект прошел гладко — лучше запускайте в другой день.

Совет: проявляйте великодушие, когда добьетесь цели. Будьте решительны, и люди соберутся вокруг вас. Не допускайте ненависти и негатива.

Вторник, 19 марта 2024 года

5-tv.ru

День Водной Лошади. Не следует слишком активно использовать энергии этого дня — это может вылиться в проблемы в дальнейшем! Общий прогноз на него не слишком благоприятный, к тому же это канун весеннего равноденствия, и энергии дня не могут поддержать высокой активности.

Совет: уравновешивайте одни события другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. Приспосабливайтесь к обстоятельствам.

Среда, 20 марта 2024 года

5-tv.ru

День Водной Козы. День весеннего равноденствия! Все важные встречи, ключевая деловая активность, переносятся на другие дни. Равноденствие — отличное время для медитаций, практик, поста, отдыха.

Совет: ищите в себе помощника, внутренний источник энергии и вдохновения. Это откроет путь. Помощи других людей нет, не доверяйте красивым словам.

Четверг, 21 марта 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Обезьяны. Весьма позитивный день. Подходит для земляных и ремонтных работ, важных проектов, любого вида активности. Использование энергий этого дня принесет вам благополучие и хорошие прибыли.

Совет: вы находитесь на грани важных перемен, готовы предпринять решающее усилие. Возьмите паузу, накопите энергию, чтобы в нужное время сделать шаг. Это приведет к успеху.

Пятница, 22 марта 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного Петуха. Неблагополучные энергии. Они могут нанести вред тем, кто попытается ими воспользоваться. Поэтому день хорошо подойдет только для рутинных занятий и незначительных домашних и рабочих дел.

Совет: постепенные, незначительные действия приведут к успеху, поэтому не настаивайте на своих идеях и не пытайтесь делать все по-своему. Уйдите в тень.

Суббота, 23 марта 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Собаки. Неблагоприятный во всех отношениях день. Этот день скорее располагает к отдыху и покою, чем к активной деятельности. Дела будут получаться легко, но не следует гнаться за большой амплитудой в деятельности — помните о главной гексаграмме года, которая рекомендует продвижение вперед малыми жажками.

Совет: оставайтесь там, где вы есть, и размышляйте над сутью явлений. Определите границы своих возможностей. Не запутывайтесь в мелочах!

Воскресенье, 24 марта 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Свиньи. Благоприятный день для большой активности, даст поддержку финансовым делам, запуску важных проектов, вдохнет энергию в брачный союз, заключенный в этот день, наполнит силой бизнес, который начнется в этот день. Если в этот день наметить что-то важное, то получите отдачу через два-четыре месяца.

Совет: имейте ясную цель и учитесь приспосабливаться, чтобы сохранять гибкость. Мгновенно реагируйте, находя выход из любой ситуации, а внутренняя добродетельность защитит от вреда.

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