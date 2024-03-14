Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Состояние народного артиста России улучшилось.

Российского кинорежиссера и сценариста Александра Митту выписали из больницы. Об этом 5-tv.ru сообщил сын звезды Евгений.

«Все нормально. Лечится, чувствует себя неплохо. Находится дома, пьет лекарства», — рассказал родственник.

В ноябре 2023 года Митту экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. Режиссеру резко стало плохо после перенесенного инсульта.

Уточнялось, что состояние Митты ухудшилось из-за пневмонии. Незадолго до этого к режиссеру приезжала скорая, но он отказался от госпитализации.

В декабре, по информации продюсера Геннадия Иванова, народному артисту России стало лучше. Тогда его перевели из реанимации в обычную палату.

Ранее 5-tv.ru писал, что норвежскому королю Харальду V поставили кардиостимулятор после госпитализации.