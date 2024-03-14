Названы потери иностранных наемников Украины с начала спецоперации России

Минобороны: войска РФ ликвидировали около шести тысяч наемников с начала СВО

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Какая страна стала «абсолютным лидером» по этим показателям?

С начала российской спецоперации на Украине в 2022 году бойцы ВС РФ ликвидировали около шести тысяч иностранных наемников, участвующих в конфликте в рядах ВСУ. Минобороны России в Telegram-канале опубликовало статистические данные.

«С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5 962 иностранных наемников», — говорится в сообщении.

В частности, из Польши прибыло 2 960 боевиков, из них ликвидировано 1 497. Эта страна — безусловный лидер, отмечает ведомство. Грузинских наемников ликвидировано 561 из 1 042 прибывших, американских — 491 из 1 113, канадских — 422 из 1 005.

Еще известно, что приехавших на Украину боевиков из Великобритании насчитывалось 822, они потеряли 360, из Румынии прибыли 784, а ликвидировано 349, из Германии — 235 и 88 соответственно.

«Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших», — подчеркнули в Минобороны.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сотрудник ЦРУ оказался в рядах армии Украины. То, что на стороне ВСУ находятся наемники из западных стран, давно не секрет, но этого представителя из разведки США наши бойцы увидели впервые.