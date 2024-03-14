Нумеролог Кузденбаева: молодая жена принесла Петросяну удачу

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Эксперт предсказала рождение второго ребенка у юмориста еще три года назад.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева заявила, что предсказала рождение второго ребенка у Евгения Петросяна еще три года назад. Ее расчеты показывали, что в возрасте 75 лет у юмориста родиться мальчик, а в 77 лет его снова ждет пополнение.

В результате его жена Татьяна Брухунова забеременела вторым малышом, когда комику действительно было 77 лет.

«Вообще, рождение детей заложено в его жизненной программе. Кстати, Петросян долгожитель и проживет длинную жизнь», — отмечает эксперт.

По словам Кузденбаевой, комик является носителем знаков артистизма и власти. До 37 лет он отрабатывал карму рода. Зачастую такие люди бывают неуверенными в себе и с заниженной самооценкой. У «кармичных» личностей также бывает несколько браков. Вторая половина жизни у них намного удачнее, чем первая, сообщает KP.RU.

Эксперт считает, что Петросян правильно выбрал свою профессию, так как его код поведения — самолюбование и реклама. Сцена помогает реализовать данные установки.

«Также удачен и последний брак артиста: он энергетический вампир и нуждается в женщинах-донорах. А молодые женщины как раз могут давать необходимую энергию», — заявила нумеролог.

Татьяна Брухунова, в свою очередь, носитель знака артистизма и знака предсказателя. По мнению Клары Кузденбаевой, именно она приносит Петросяну удачу, так как является водным знаком, а Евгений — земным. В программе у Татьяны также есть знак «7». Он означает женское счастье. Благодаря этому она может сделать счастливым своего партнера.

Однако прошлый брак юмориста с Еленой Степаненко был обречен. Так случается, когда ни у одного человека в паре нет семерки. Такой брак зачастую гармоничен только первые семь лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в семье Евгения Петросяна случилось пополнение — пара представила публике свою новорожденную дочь. О появлении ребенка Татьяна Брухунова символично сообщила в свой день рождения.

Но для многих эта новость стала неожиданностью, ведь ранее пара нигде не упоминала о беременности. Более того, никто не видел супругу Петросяна беременной, а ведь она еще и активно ведет свой блог, где периодически показывает себя. Некоторых этот факт натолкнул на подозрения о том, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери.