Собянин утвердил проект комплексного развития территории в Черемушках

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Какие районы в первую очередь затронут преобразования?

Неэффективно используемая территория по адресу Научный проезд, владение 11А в результате реализации программы комплексного развития территории превратится в удобный современный квартал. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Как рассказал мэр, им уже подписано постановление о старте проекта развития территории в районе Черемушки Юго-Западного округа, и в ближайшее время программа начнет воплощаться в жизнь.

Согласно программе, по словам Сергея Собянина, на территории будет построено несколько объектов жилой недвижимости общей площадью 173,9 тысячи квадратных метров, а также административное здание. В новые жилые дома в Черемушках переедут москвичи, в том числе по программе реновации. А благодаря строительству инфраструктурных и административных объектов, здесь будет создано около 570 рабочих мест.

Черемушки — только один из нескольких столичных районов, где будут в ближайшее время реализовываться проекты комплексного развития территорий, рассказал мэр. «На сегодня уже одобрены и находятся в стадии реализации 70 проектов КРТ общей площадью больше 895 гектаров», — сообщил Сергей Собянин.