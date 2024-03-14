Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

Фото: М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / mos.ru

Правительство Москвы уже утвердило инициативы по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры на 2024 год. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

В текущем году в столице построят и обновят свыше 3 тыс. км инженерных сетей.

«Будут проводиться работы по реконструкции очистных сооружений („Яковлево“, „Привольный“ и „Пучково“), газопровода-дюкера „Кропоткинский“. Также продолжим строительство газовых сетей в ТиНАО», — уточнил мэр в своем Telegram.

Кроме того, в Москве проведут реконструкцию подстанций «Гольяново», «Сырово» и кабельно-воздушных линий на 110 киловольт («Владыкино-Бескудниково», «Чагино-Новоспасская»). В эксплуатацию введут подстанцию «Комсомольская», продолжится работа по технологическому перевооружению ряда столичных ТЭЦ. Во дворах, на детских и спортивных площадках, территориях школ и детских садов планируется установить 15 тыс. опор освещения.

Также в программе — подключение новых зарядных станций для электромобилей и электробусов, объектов фонда реновации и фестивальных площадок и ярмарок.

Ключевой целью утвержденной программы называется «гарантированное обеспечение» жителей качественными коммунальными услугами, а также создание условий для беспрепятственного подключения к сетям вновь построенных жилых домов, социальных и коммерческих объектов.

В 2023 году, по словам Собянина, было построено и реконструировано более 2,1 тыс. километров инженерных сетей. В результате средний износ инженерной инфраструктуры значительно снизился. Так, были завершены основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений, реконструированы газопровод-дюкер «Фрунзенский», газопроводы «пойма Строгино» и «Серебряный Бор». Кроме того, в ТиНАО построены газорегуляторный пункт «Десна», а также более 14,6 км подводящих газопроводов для присоединения потребителей. Также к электросетям присоединили четыре станции строящейся Рублёво-Архангельской линии метро и новые корпуса МГТУ им. Баумана.