«Россети» открыли Интеллектуальную лабораторию в Петербурге

Фото, видео: Пресс-служба ПАО "Россети" / rosseti.ru; 5-tv.ru

Какие эксперименты здесь будут ставить специалисты?

В Петербурге открыли новый исследовательский центр, аналогов которому больше нет в России. Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей будет заниматься испытаниями и сертификацией энергетического оборудования, созданием прорывных разработок в и инновационных разработок в этой сфере. Это позволит не только развивать отечественную энергетику, но и делать ее надежнее, эффективнее и безопаснее для конечных потребителей.

Современные лаборатории на восьми с половиной гектарах. Настоящий испытательный полигон для энергетического оборудования и инновационных разработок в сфере электроэнергетики.

«В достаточно сжатые сроки — около двух лет заняло строительство, мы этот объект построили. + Это лаборатория для всего электроэнергетического комплекса нашей страны», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей позволит оценивать влияние на исправность систем различных факторов — от электромагнитного излучения до солнечной радиации, изучать новые технологии передачи энергии и тестировать оборудование в любых климатических условиях. Конечная цель — повышение надежности и эффективности энергетических систем. И, конечно, безопасности потребителей.

«Температурные режимы от минус ста до плюс 80 градусов по Цельсию, влажность от 2 до 99 процентов, а также есть источник, полностью имитирующий солнечное освещение. Мы сейчас можем смотреть, как себя ведет оборудование, как себя ведут материалы, стареют они, деградируют ли», — добавил заместитель генерального директора по инновационной деятельности «Россети Научно-технический центр» Андрей Кащеев.

Искусственно создавать здесь можно даже самые необычные условия — как под водой, в полете или даже в космосе. Вот радиочастотная безэховая камера — чтобы оценивать работу приборов, полностью исключив влияние окружающих факторов. Именно здесь впервые в России применили и четырехквадратный усилитель большой мощности — он позволяет имитировать подключение к энергосистеме как одного потребителя, так и целого объекта генерации.

«А это — лаборатория кибербезопасности. Здесь энергетические системы всей страны проверяют на информационную уязвимость. Моделируют и самые разные, в том числе экстремальные ситуации — например, хакерские атаки на подстанции», — рассказала корреспондент Наталия Оскерко.

Раньше для подобных исследований нередко приходилось отправлять продукцию за границу. Теперь же — все это можно делать здесь и на отечественном оборудовании.

«Страна тогда независима, когда граждане ее могут получать новые знания, не просто копировать какие-то вещи, не просто технологические разработки покупать, а именно получать новые знания и делать необходимое оборудование, чтобы делиться со всем миром этими знаниями. Наша страна способна на это и уже это делает», — подытожил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Специально для этой лаборатории создали и самый мощный в России комплекс моделирования энергосистем в режиме реального времени — по своим показателям он превосходит многие зарубежные аналоги. Но работать здесь будут не только научные сотрудники «Россетей». Интеллектуальная лаборатория рассчитана и на образовательные программы — как для специалистов других компаний, так и для студентов профильных вузов. Такой площадки для производственной практики в стране еще не было.