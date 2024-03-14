«Подарил букет»: исхудавшая Волочкова сняла видео со скелетом во время визита к врачу

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

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Ролик немного шокировал фанатов.

Анастасия Волочкова снова удивила поклонников своим поведением. В своих социальных сетях балерина опубликовала видео из кабинета врача, на котором позирует с цветами и медицинским скелетом.

Кадры звезда подписала фразой «Цветочки от скелетика». Видео немного шокировало фанатов.

Причина в том, что в компании со скелетом она смотрится довольно пугающе — Волочкова выглядит истощенной. Кстати, звезда осознает это и даже шутит по этому поводу.

«Скелет Володя подарил мне букет цветов. Я уже сама скоро стану как Володя», — заявила экс-прима Большого театра.

Балерина много раз отмечала, что любит быть стройной. Однако в последнее время поклонники забеспокоились из-за ее худобы, они просят звезду остановиться.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Ольга Бузова, Анастасия Волочкова и Настасья Самбурская до сих пор одиноки.

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