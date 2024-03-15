Видим там нечто: почему в зеркалах появляются «потусторонние» вещи

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И какую роль в этом играет подсознание?

Суеверная боязнь зеркал берет корни в древности — она «зашита» в нас генетически. Со времен, когда приходилось смотреться в гладь воды.

Древнейшие мифы всех народов не советуют этого делать. Животные, как правило, не узнают своего отражения.

Они видят там противника и храбро идут с ним на бой. Сбросив шкуру и освоив письменность, человек не забыл древнего ужаса, пишет KP.RU.

Писатель II века Лукиан описывал громадное зеркало, лежащее в чертогах некоего царя. Оно показывает все, что происходит в мире.

«Заглянув в него, я, действительно, увидел всю свою семью и родину; видели ли они меня, не знаю», — говорил он.

У мистика XVI века Джона Ди было черное каменное зеркало, в котором он созерцал духов. Оно сохранилось — недавно ученые установили, что изначально его сделали ацтеки.

Путешественники XVI века якобы видели в Киеве, в храме святой Софии зеркало, которое «показывает то, что считается тайным». Но оно быстро куда-то делось.

Нострадамус окружал себя зеркалами, чтобы пророчить. Много историй о зеркале пана Твардовского, мага короля Сигизмунда: в нем видели нечистых духов.

Китайцы еще на заре нашей эры умудрялись внедрять в гладь стекла изображения, совершенно невидимые на самом зеркале, но проявляющиеся в отражении. Недавно воспроизвели эту технологию с помощью лазерных резаков, и все диву даются, как раньше-то могли, без техники.

Все эти мифы, и не мифы, блуждали в сознании, спускались от научных трактатов к лубочным картинкам, и обосновались в «народной магии». А она в 1930-е, когда взвились кострами синие ночи, и детишки из деревень поехали в пионерлагеря, обратилась в «детский фольклор».

В связи с всплеском интереса к старой забаве недавно вышла статья, в которой обобщили результаты многолетних исследований, и, оказывается, люди не фантазируют, когда говорят о монстрах. Фантазирует наш мозг.

Эксперименты Джованни Капуто доказали, что люди визжат не просто так. В лабораторной 100% испытуемых «видели нечто»: 66% заявили, что исказились их собственные лица, а прочие лицезрели «монстров», или лица своих детей, родителей, каких-то животных, в общем, что-то видели.

Капуто модифицировал опыт — никакой темноты и зеркал. Испытуемые просто садятся друг против друга и смотрят в лицо.

Постепенно физиономия партнера искажается и во что-то превращается. Эффект даже сильнее — Капуто назвал это «интерсубъективным взглядом» и объяснил так: когда мозг не получает новой информации, но вынужден сохранять фокус внимания, он заполняет информационное поле «шумом».

Источник шума — мысли, воспоминания, отсюда — дети, родственники. Или додумывание: «А это сочетание линий напоминает лицо».

Часто в ритуале требуется резко включить свет. И тут уже работает эффект Трокслера, открытый швейцарским врачом Игнацом Трокслером в 1804 году.

Мозг игнорирует постоянно воздействующий раздражитель, но «паникует», когда что-то внезапно меняется. Благодаря этому свойству мы не сходим с ума от шума автомобилей за окном, мозг его просто исключает.

Но, например, слышим сирену «скорой» или пожарной машины. В полутьме мозг нащупывает контуры объектов в зеркале, которые еще можно рассмотреть, и «обнуляет» их.

Атомы зеркала поглощают фотон, начинают колебаться и переизлучают уже другие фотоны дальше. То есть свет, который пришел от зеркала, вообще не тот, прежний, а порожден им самим.

И, если там «кто-то живет», мы это и видим. Но «натягивать» квантовую электродинамику на мистику — все-таки слишком отчаянный поступок.

Ранее 5-tv.ru писал, почему перестали рождаться великие провидцы.