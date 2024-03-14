ВСУ попытались атаковать Орловскую область с применением дрона

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Украинские боевики продолжают совершать преступления на территории России.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку украинских боевиков атаковать объекты на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось уничтожить в небе над Орловской областью. Случилось это примерно в 13:30 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.