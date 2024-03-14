«Уходят из жизни легенды»: Волочкова прокомментировала смерть Касаткиной

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков, Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артистка скоропостижно скончалась в больнице.

Балерина Анастасия Волочкова выразила свои соболезнования в связи со смертью Наталии Касаткиной, знаменитого балетмейстера и экс-руководителя Московского театра классического балета. Эксклюзивный комментарий танцовщица дала 5-tv.ru.

Бывшая прима Большого театра поделилась, что Наталия Дмитриевна и ее супруг и коллега Владимир Василев, руководя Государственным академическим театром классического балета, предоставляли ей артистов для сольных концертных программ, за что Волочкова ей очень благодарна.

«Вообще, когда уходят из жизни такие легенды, становится страшно. И единственное, что можно сказать: это большое счастье что мы жили в это время с такими легендами», — отметила Анастасия Волочкова.

Она также упомянула интервью Касаткиной, в котором народная артистка РСФСР призналась, что намеренно «погубила советский балет», создав «симфонический». Было необходимо, чтобы появились новые таланты — старое поколение не было компетентно. Бывшая прима подчеркнула, что Наталия Дмитриевна говорила о профессионализме неслучайно.

Касаткина скончалась 13 марта в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Балерины не стало около 22:20 по московскому времени. Она умерла скоропостижно, сообщила 5-tv.ru Валентина Бурьянова, помощница балетмейстера. Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Пока никакой информации о месте и дате прощания с артисткой нет. Балерине неожиданно стало плохо, после чего ее срочно госпитализировали в больницу. Как поделился сын балетмейстера, причиной смерти балерины стал оторвавшийся тромб.

Наша собеседница также рассказала, что у Наталии Дмитриевны в июне должен был состояться 90-летний юбилей, к празднованию которого так усердно готовились.

«Но все равно я уверена, что у нас все состоится. Я думаю, что в память о ней мы, конечно, все равно будем ее 90-летие отмечать, потому что это великий человек и это постановщик, хореограф, которого единицы в мире таких», — подчеркнула помощница умершей.

Валентина Бурьянова отметила, что страну оставила «мировая жемчужина русского балета».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла народная артистка РСФСР балерина Наталия Касаткина.