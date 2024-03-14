В Кремле объяснили решение по иностранным активам Danone
Песков: передача активов Danone Росимуществу отменена из-за нецелесообразности
Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people
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Соответствующий указ прежде подписал президент Владимир Путин.
Передача во временное управление Росимущества иностранных активов Danone отменена в связи с нецелесообразностью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем», — сказала он в беседе с журналистами.
Песков добавил, что данное решение принято только в отношении определенной компании, на другие бизнес-процессы в России его распространять нельзя.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ об отмене передачи во временное управление Росимущества иностранных долей российской «дочке» компании Danone. Документ вносит изменения в предыдущий указ, опубликованный в июле 2023 года. Тогда Росимуществу были переданы акции АО «Данон Россия».