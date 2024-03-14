Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с цифровыми SIM-картами

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На какие меры следует обращать внимание, чтобы избежать кражи личных данных и средств?

Злоумышленники стараются украсть мобильные номера с помощью цифровой SIM‑карты — eSIM, чтобы получить доступ к онлайн-банку. Об этом рассказали специалисты компании F.A. С. С.T. в беседе с Lenta.ru.

Эксперты объяснили, что мошенники создают заявку на сайте или в приложении оператора от лица пользователя на перевод номера на eSIM. Таким образом киберпреступники и получают доступ к мобильному номеру. После этого у них появляется доступ к кодам доступа, двухфакторной аутентификации к различным сервисам, добавил специалист департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T. Дмитрий Дудков.

«Больше всего мошенников интересуют сервисы онлайн-банкинга. Сообщения с кодом подтверждения, которые будут приходить на номер, позволят снять все деньги со счета жертвы, оформить кредиты», — сказал он.

Во избежание этого нужно включать во всех сервисах двухфакторную аутентификацию, а также не только использовать сложные пароли, но и периодически их менять. Вместе с тем россиянам следует внимательно следить за уведомлениями о перевыпуске и блокировке SIM-карты.

Ранее 5-tv.ru писал, что стоит за обещаниями заработать на лайках. Заманчивые предложения в мессенджерах часто приходят пользователям. В них говорится: вложи сто рублей и получишь тысячу, но не все так просто.