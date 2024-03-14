Все произошло мгновенно: сын назвал причину смерти балерины Касаткиной

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Народная артистка РСФСР скончалась на 90-м году жизни.

Причиной смерти выдающейся советской и российской балерины, народной артистки РСФСР Наталии Касаткиной стал оторвавшийся тромб, передает ТАСС. Об этом рассказал ее сын, режиссер, директор Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева Иван Василев.

Ту же информацию в беседе с 5-tv.ru подтвердила помощница покойной балерины Валентина Бурьянова. По ее словам, все произошло минувшей ночью. Женщина отметила, что прощание со звездой состоится 16 марта в атриуме Большого театра.

Наталия Касаткина: неугасающая звезда

С начала 1960-х годов Наталия Касаткина работала в качестве балетмейстера и сценариста в творческом и супружеском союзе с танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым. Ими поставлены балеты «Ванина Ванини» (1962) и «Героическая поэма» (1964) Николая Каретникова, «Весна священная» (1965) Игоря Стравинского в Большом театре, «Сотворение мира» (1971) и «Пушкин. Размышления о поэте» (1979) Андрея Петрова в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), «Ромео и Джульетта» Прокофьева (1972) в Новосибирском театре оперы и балета, «Прозрение» Юрия Буцко (1974) в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

С 1977 года Касаткина и Василев — художественные руководители Концертного ансамбля «Классический балет», с 1992 года — Государственного театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева.

В театре ими поставлены спектакли «Гаянэ» Арама Хачатуряна (1977), «Волшебный камзол» Николая Каретникова (1983), «Проделки Терпсихоры» на музыку Йозефа Штрауса (1984), «Поцелуй феи» Игоря Стравинского (1989), «Золушка» Сергея Прокофьева (1993), «Дама с камелиями» на музыку Джузеппе Верди — Павла Сальникова (1995), «Чудесный мандарин» Белы Бартока (1996), «Жар-Птица» Стравинского (2000) и др.

Балетмейстеры осуществили новые редакции классических балетов «Лебединое озеро» Чайковского (1988), «Дон Кихот» Минкуса (1990), «Жизель» (1991), «Щелкунчик» (1994) и другие.

В августе 2001 года, к столетию Джузеппе Верди, был поставлен балет «Травиата» по одноименной опере композитора. В 2002 году осуществлена постановка балета «Спартак» Арама Хачатуряна.

Среди последних постановок — балет «Лисистрата» Ольги Петровой по произведению Аристофана, премьера которого прошла 18 марта 2014 года в Государственном Кремлёвском дворце.

Всего Касаткина осуществила более трех десятков широкомасштабных балетных постановок. В спектаклях Театра классического балета танцевали Майя Плисецкая, Николай Фадеечев, Борис Акимов, Александр Годунов, Нина Сорокина, Юрий Владимиров и многие другие. Из стен театра вышли такие звезды балета, как Владимир Малахов, Галина Степаненко, Ирек Мухамедов, Ильгиз Галимуллин.

Наталия Касаткина — народная артистка РСФСР (1984) и Вьетнама (1987), лауреат Государственной премии СССР (1976). Награждена орденом Трудового Красного Знамени, а также российскими орденами — орденом Дружбы народов (1994), орденом Почета (2005).

В 1969 году Касаткина получила первую премию Всесоюзного конкурса концертных номеров.бЛауреат Национальной балетной премии «Душа танца» в номинации «Рыцари балета» (1996). В 2003 году награждена почетной премией Российского авторского общества.

Замужем за Владимиром Василевым. Сын Иван — кинорежиссер, директор Театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева.

Лучшая из лучших

Театр классического балета стал площадкой для балетных экспериментов. Касаткина и Василёв руководили им больше пятидесяти лет. Про Наталию Дмитриевну говорили: она видит будущих звезд.

«Она зажигает своей энергетикой. Она зажигает движением, знанием. Необычным подходом. Как она находит молодых артистов. Из толпы она может отличить, что именно эта девочка или мальчик будет звездой», — делилась балерина, народная артистка России Екатерина Березина.

Сама же Наталия Касаткина о себе говорила скромно, но заслуг не умаляла.

«Колоссальное напряжение. Всегда кажется, что лучше бы я сама все станцевала, чем смотреть, как артисты танцуют, и видеть то, что не совсем получилось. А иногда наоборот — огромное счастье, когда они что-то от себя добавляют. Мы вообще относимся к балетмейстерам, которые доверяют артистам. То есть сначала мы придумываем, показываем, заставляем сделать в точности как задумано, а потом наступает какой-то момент, где-то на середине работы, когда настоящие талантливые артисты чувствуют роль больше, чем мы. Балерина может сказать мне: „Наталия Дмитриевна, моя героиня так поступить не может, она должна по-другому“. И я ее послушаю, потому что она уже вошла в роль. Точно так же и нам доверяли — Касьян Голейзовский, Григорович. Мы этому научились у них», — подчеркивала звезда.

По воспоминаниям близких и друзей, Наталия Касаткина всю себя отдавала профессии. Таких профессионалов, как говорят, днем с огнем не сыщешь.