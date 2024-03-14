ФСБ задержала двух украинцев, подозреваемых в диверсии в Запорожской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov

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Тем временем станция, находящаяся в регионе, подверглась атаке со стороны боевиков.

Двое граждан Украины задержаны по подозрению в диверсии в Запорожской области. Об этом сообщает Управление ФСБ по региону.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задержаны двое граждан Украины, предоставлявшие сведения о местоположениях военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации для нанесения ракетно-артиллерийских ударов», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о диверсии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики армии Украины обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской атомной электростанции. Взрывное устройство они сбросили в пяти метрах от забора топливохранилища.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области. Атомная электростанция перешла под контроль России после проведенного в сентябре 2022 года референдума о вхождении региона в состав страны.